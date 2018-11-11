Минобороны запустило портал о Первой мировой войне

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минобороны запустило портал "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов", на котором можно найти информацию о служивших в русской армии в этот период.

Создатели назвали ресурс "первым официальным банком документов об участниках и событиях Первой мировой войны".

На сайте доступны более 5,5 миллиона записей из картотеки бюро по учету потерь на фронтах, более 4,6 миллиона записей, полученных из дел с именными списками потерь солдат и офицеров. Кроме того, на портале выложены почти 300 тысяч записей о награждениях.

На главной странице онлайн-картотеки расположено окно с параметрами поиска, с помощью которого можно набрать ФИО, место жительства или призыва на военную службу.

Окно с параметрами поиска на портале "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов" Окно с параметрами поиска на портале "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов"

В результате можно получить информацию о должности или звании военнослужащего, а также дате, причине и месте выбытия.

Информация из именного списка потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Информация из именного списка потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам)

На портале можно не только находить сведения о конкретном человеке, но и изучать состав и боевые действия воинских частей, формировать списки всех солдат или офицеров в определенном звании, либо родившихся или живших в одном населенном пункте или районе.

Пополнение базы будет продолжаться.