Минобороны запустило портал о Первой мировой войне

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минобороны запустило портал "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов", на котором можно найти информацию о служивших в русской армии в этот период.
На сайте доступны более 5,5 миллиона записей из картотеки бюро по учету потерь на фронтах, более 4,6 миллиона записей, полученных из дел с именными списками потерь солдат и офицеров. Кроме того, на портале выложены почти 300 тысяч записей о награждениях.
На главной странице онлайн-картотеки расположено окно с параметрами поиска, с помощью которого можно набрать ФИО, место жительства или призыва на военную службу.
В результате можно получить информацию о должности или звании военнослужащего, а также дате, причине и месте выбытия.
На портале можно не только находить сведения о конкретном человеке, но и изучать состав и боевые действия воинских частей, формировать списки всех солдат или офицеров в определенном звании, либо родившихся или живших в одном населенном пункте или районе.
Пополнение базы будет продолжаться.