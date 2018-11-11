Российский космонавт обратился с МКС к участникам географического диктанта

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев, находящийся на Международной космической станции, призвал участников Географического диктанта, изучать Россию и пожелал им удачи.

"Издревле люди с интересом смотрели в небо и мечтали попасть в космос. Я осуществил заветное желание и сейчас с восхищением смотрю на нашу голубую планету с орбиты. И всегда с замиранием сердца жду той минуты, когда буду пролетать над РФ", — сказал Прокопьев.

"Красота и величие России из космоса потрясают воображение. Изучайте нашу великую страну, познавайте ее, гордитесь ею. Сегодня на географическом диктанте вы откроете много нового, удачи вам", — поделал участникам диктанта космонавт.

В этом году диктант напишут более чем на 3 тысячах площадках в 99 странах мира, на главной площадке мероприятия, которая организована в МГУ, диктант пишут около 700 человек, в том числе министр обороны РФ генерал армии, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.