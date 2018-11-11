В МГУ начался географический диктант

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Географический диктант стартовал на главной площадке в МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве, где свои знания по географии поверят около 700 человек, в том числе министр обороны РФ генерал армии, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

Диктант в МГУ также пишут первый вице-президент РГО Николай Касимов, ректор учебного заведения Виктор Садовничий, космонавт Федор Юрчихин, олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Елена Слесаренко и Алексей Немов, а также звезды эстрады Родион Газманов, Алексей Гоман, Диана Гурцкая, Михаил Галустян, Юлия Началова и другие артисты. Также свои знания по географии проверят заместители министра обороны РФ и участники движения "Юнармия".

По информации РГО, в этом году диктант напишут более чем на 3 тысячах площадках в 99 странах мира, на главную площадку мероприятия в этот день пришли около 700 человек.

Площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах.

Диктант составлен в четырех вариантах. Два из них будут использованы на территории России, один — в зарубежных странах, а еще один можно пройти онлайн на сайте dictant.rgo.ru. Вопросы заданий Русскому географическому обществу помогла составить команда передачи "Своя игра".

В этом году вопросы диктанта озвучивают певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко, телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Дибров, рок-музыкант Гарик Сукачев, телеведущая, советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.