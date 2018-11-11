МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в воскресенье приблизится к рекордно высоким значениям и составит 770 миллиметров ртутного столба при норме 745 миллиметров, сообщили в центре погоды "Фобос".

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве в воскресенье приблизится к рекорду 25-летней давности, когда давление повысилось до 1030,5 миллибар, или почти 773 миллиметров ртутного столба.

"В 6.00 мск столбики барометров на метеостанции ВДНХ поднялись до отметки 765,4 миллиметра ртутного столба, это почти на 20 единиц выше нормы", — сообщили в центре погоды.

По прогнозу синоптиков, рост атмосферного давление в столице только продолжится, и к вечеру барометры покажут 770 миллиметров ртутного столба, что превышает норму на 25 единиц.