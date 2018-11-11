В Сирии на авиабазе Хмеймим напишут географический диктант

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии напишут географический диктант, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Российские военнослужащие авиационной базы Хмеймим, дислоцирующейся в Сирийской Арабской Республике, примут участие в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант", которая проходит сегодня во всех субъектах РФ", — говорится в сообщении.

Так, знания географии России проверят военные медики, полицейские, летчики, технический персонал, а также другие представители военного ведомства, выполняющие специальные задачи в Сирии.

Как отметили ранее в Русском географическом обществе, площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в более чем 80 странах, в том числе Германии, Франции, Италии, США, Бразилии, Австралии, ЮАР.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>