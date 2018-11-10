Ефремова поздравили с днем рождения, запустив тортом в лицо

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Коллеги поздравили актера Михаила Ефремова с 55-летием, запустив тортом ему в лицо во время спектакля "Чапаев и Пустота", сообщает PR-менеджер спектакля Константин Филиппов.

Как отмечается, накануне своего юбилея Михаил Ефремов исполнял роль главврача психбольницы и легендарного комдива Чапаева в спектакле Павла Урсула "Чапаев и Пустота".

"Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо", — сказал Филиппов.

Он также добавил, что зрители поддержали шутку аплодисментами и выкриками с поздравлениями. Эта шутка очень понравилась и самому Ефремову, хоть и оказалась весьма неожиданной. Все присутствовавшие на сцене актеры также поздравили своего коллегу с праздником, а затем вернулись к спектаклю.