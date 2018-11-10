Синоптики рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Климатическая зима с минусовой температурой днём и устойчивым снежным покровом придёт в Москву через неделю, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Москву надвигаются арктические морозы. Вечером в среду и в ночь на четверг столицу припорошит 2-3 сантиметрами снега. Через неделю начнётся метеорологическая зима", — сообщил Тишковец в субботу.

По прогнозу синоптика, понедельник станет самым холодным днем на предстоящей неделе: в столичном регионе установится практически ясная погода, а в ночные и предутренние часы ударят морозы. Так, по данным центра погоды, в столице температура воздуха упадёт до 6-8 градусов ниже нуля, в Подмосковье до минус 5-10 градусов. Днём температура воздуха будет по-прежнему около нуля, что на 3 градуса ниже положенной климатической нормы.

Вместе с тем, конец предстоящей недели станет переломным днем между сезонами.

"С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме", — отметил синоптик.