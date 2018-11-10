В Краснодарском крае уволили врача, нахамившую пациентке

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Центральной больнице Северского района Краснодарского края врач отказалась выписать пациентке инсулин, так как та не записалась на прием вовремя. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы района по социальным вопросам Марина Наумейко.

Пациентка сняла диалог с медиком на камеру смартфона. Она попыталась объяснить, что не смогла прийти раньше, так как была в другом городе, а сейчас у нее закончился инсулин и ждать она не может.

"Очень плохо. Надо приходить вовремя", — парирует врач, бросает на пол амбулаторную карту и добавляет: "Хоть ты сдохни, не выпишу".

Как пояснили в больнице, инцидент произошел 7 ноября, а на следующий день врач лишилась должности. Администрация лечебного учреждения извинилась перед пациенткой, лекарства она получила.



