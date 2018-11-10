В ПФР рассказали, сколько россиян получают социальную пенсию по старости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Социальная пенсия по старости по законодательству РФ полагается только неработающим пенсионерам, всего в стране такой вид выплат получают около 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован проект приказа министерства труда и социальной зашиты России, в котором уточняется порядок выплаты социальных пенсий, в том числе работающим пенсионерам. В документе отмечается, что пенсионеры, получающие социальную пенсию, лишаются ее при трудоустройстве.

"Социальная пенсия по старости выплачивается в соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении, который и раньше предусматривал ее выплату только неработающим пенсионерам. По количеству получателей это одна из самых небольших пенсий в России – число людей, кому она выплачивается, не превышает 0,1% всех пенсионеров", — рассказали в пресс-службе фонда, отметив это около 50 тысяч человек.

На социальную пенсию имеют право россияне, которые ввиду недостаточного стажа работы не получают страховую пенсию.