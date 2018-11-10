В московских аэропортах задержали или отменили около 40 рейсов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В московских аэропортах на утро субботы задержаны или отменены 39 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 10.56 мск субботы, во "Внуково — 13 рейсов задержано, в Домодедово — 8 рейсов задержано, 9 отменено, в Шереметьево — 9 рейсов задержано".

Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что в Москве в субботу ожидается облачная погода, возможен снег и дождь, максимальная температура воздуха составит 2-4 градусов тепла, к вечеру возможно образование гололедицы. Ветер будет восточным со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормы.