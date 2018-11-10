Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и местами снега прогнозируется в Москве в субботу, максимальная температура воздуха составит 2-4 градусов тепла, к вечеру возможно образование гололедицы, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня характер метеоусловий в столичном регионе будет определяться прохождением холодной фронтальной системы, поэтому днём в Москве облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя, местами не исключен снег", — сказал Тишковец.

По данным центра погоды, к вечеру проявятся слабые заморозки, дороги и тротуары покроются тонкой пленкой льда, станет скользко.

Как уточнил Тишковец, максимальная температура воздуха в столице в субботу составит 2-4 градуса выше ноля, по области от 0 до +5 градусов. При этом, по словам синоптика, именно 10 ноября, по многолетним данным, наступает климатическая зима, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво уходит в сторону минусовых значений.

Ветер будет восточным со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормы.