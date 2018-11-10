МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Трогательная история пенсионерки из вологодской деревни Стризнево, которая взяла кредит на покупку дров, разжалобила и сплотила пользователей интернета. "Отопительный" заем Валентина Вячеславова потратила еще в прошлом году и в этом была вынуждена собирать валежник. Но после того как на местном телеканале вышел сюжет о трудностях пенсионерки, ее буквально завалили дровами. Более того, в интернете за одну ночь собрали необходимую для погашения задолженности сумму. Впрочем, в местной администрации уверяют, что влезать в долги Валентине Александровне было вовсе необязательно. Дрова ей должны были оформить по льготной цене, но пенсионерка за скидкой не обращалась.

"Зимой окна покрываются инеем"

Сюжет в "Вестях Вологодской области" начинается с того, что 71-летняя Валентина Вячеславова собирает сухие ветки в лесу. Хворост она укладывает на садовую тачку и везет еще три километра к своему дому в деревне Стризнево. Корреспондент за кадром комментирует: "В лес пенсионерка ходит как на работу".

Сама Валентина Александровна на камеру признается: материал для растопки она покупала исправно, пока цены не взлетели в несколько раз. "В прошлый год я набрала кредитов на дрова. Теперь вот и не знаю, как жить…"

Всю жизнь она проработала в колхозе в Тарногском районе Вологодской области. Была и почтальоном, и разнорабочей. Когда в нулевых предприятие обанкротилось, переехала в соседнюю деревню Стризнево. Здесь трудилась уборщицей в местной школе. На за год до выхода на пенсию ей пришлось уволиться, чтобы ухаживать за слепой парализованной матерью. Может, поэтому выплаты по старости ей начислили минимальные — всего 8770 рублей.

© Youtube/ВЕСТИ35.РФ Пенсионерка Валентина Вячеславова из Вологодской области © Youtube/ВЕСТИ35.РФ Пенсионерка Валентина Вячеславова из Вологодской области

На эту пенсию и крошечную зарплату дочери в десять тысяч рублей семья пытается выжить втроем: сама Валентина Александровна, ее дочь и 11-летний внук. Деревенский дом, в котором ютятся Вячеславовы, сложно назвать жилым помещением: пол прогнил, в стенах — щели. Но Валентина Александровна не жалуется. Наоборот, благодарит администрацию поселения, что когда-то выделили им, чужакам, хотя бы это жилье.

"Летом здесь хорошо, прохладно даже в зной. А вот зимой сложно. Недавно я попросила внука замерить температуру в комнате, когда печка не растоплена. Получилось всего три градуса. И ведь холода еще не пришли. Зимой, если не топить дом два раза в день, окна инеем покрываются даже с внутренней стороны", — описывает свой быт Валентина Александровна в беседе с РИА Новости.

Печей в доме Вячеславовых три: одна на кухне и две в комнате. Чтобы протопить строение, нужно ежегодно закупать четыре машины дров. Каждая, говорит пенсионерка, стоит восемь тысяч. Если бы она не влезла в кредит, от пенсии у нее бы оставалось всего по 770 рублей.

"В прошлом году я оформила заем на 80 тысяч рублей. На эти деньги купила четыре машины дров и раздала долги. Правда, потом пожалела. Ежемесячно они мне насчитали по 3450 рублей. Пришлось еще один кредит взять…", — поясняет смету пенсионерка.

В итоге банку она отдавала почти всю пенсию. В этом году решила обойтись собственными силами и отправилась в лес собирать валежник.

"Я почти треть дровяника заполнила, но потом тележка сломалась, колеса лопнули. Таскала ветки на себе", — признается пенсионерка.

Во время очередного такого похода в лес ее встретила соседка, чья дочь как раз работает журналистом. Так появился спасительный сюжет.

"Деньги собрали за ночь"

То, что произошло дальше, Валентина Александровна называет настоящим волшебством. Уже через несколько дней к ее дому подрулил местный предприниматель и выгрузил целую машину дров.

© Youtube/ВЕСТИ35.РФ Пенсионерка Валентина Вячеславова из Вологодской области © Youtube/ВЕСТИ35.РФ Пенсионерка Валентина Вячеславова из Вологодской области

Еще через день приехал московский блогер Александр Орлов. Он привез две машины уже колотых поленьев. Дальше прибыли подписчики паблика "Мурзач" и передали 83500 рублей. Причем деньги собрали всего за одну ночь.

"Честно скажу: я многое видел, но то, в каких условиях живет баба Валя, — это ужасно, — поделился впечатлениями с РИА Новости подписчик паблика и блогер Султан Зак, который вызвался отвезти деньги Валентине Александровне. — По факту это избушка, в которой даже нет нормального пола. В помещении очень сыро, получить там воспаление легких, думаю, можно довольно быстро. На мне был свитер, но комфортно я себя чувствовал только на кухне. В комнате из-за сырости все равно было холодно".

Сейчас Валентина Александровна закрыла все свои кредиты. И очень просит не привозить больше дров. Говорит, складывать их уже негде, а подаренных с лихвой хватит до следующей зимы.

"Дай Бог здоровья всем, кто нам помогал. Но больше нам с дочкой ничего не надо. Летом мы сами и пол поднимем, и печку переложим. Было бы только здоровье", — скромно благодарит всех баба Валя.

"Даже не пытались оформить льготу"

Между тем глава Старосельского сельского поселения Виталий Попов уверяет, что блогеры и журналисты слегка передергивают.

"Дело в том, что каждый собственник неблагоустроенного дома с печным отоплением имеет право выписать себе 25 кубов дров. Для этого нужно подать заявление в департамент лесного комплекса Вологодской области. Но выдают физическим лицам не дрова, а делянку в определенной части леса. Древесину нужно вырубить, привезти. Сама пенсионерка вряд ли в состоянии это сделать, поэтому ей нужно нанять бригаду, заплатить за рубку и транспортировку, — описывает схему глава сельского поселения. — Но после процедуры можно подать заявление о льготе в МФЦ, соцслужбы вернут 50 процентов потраченных денег".

Впрочем, такой схемой сельчане пользуются редко. Проще, отмечает Попов, заказать дрова у частников. Машина в этом случае обойдется в пять тысяч рублей.

"Валентина Александровна говорит, что она покупала дрова по восемь тысяч. Не знаю, где она нашла такие цены. Я сам недавно заказывал и заплатил всего пять", — уверяет представитель администрации.

И даже в этом случае пенсионеры могут потребовать у продавца дров чек, потом подать в МФЦ заявление на возмещение половины стоимости топлива.

"Даже ехать никуда не надо — два раза в месяц служба "одного окна" открыта в нашем сельсовете. Нужно просто принести туда документы. Но ни Валентина Вячеславова, ни ее дочь даже не пробовали оформить льготу".

Глава поселения подчеркивает, что пытался решить и вопрос с жильем для семьи. На зимние месяцы их якобы готовы были переселить в коммунальную квартиру со всеми удобствами. "Мы предлагали оформить ее в соцнайм, оплачивать только коммунальные платежи. Но Вячеславовы сказали, что и это для них слишком дорого".

Сама баба Валя говорит, что о льготных дровах даже не слышала. "Никто у нас никаких субсидий не оформляет, все старики за свои кровные покупают, — утверждает пенсионерка. — Моя соседка, например, в этом году была вынуждена влезть в долги, чтобы приобрести за 17500 две машины дров".

Что касается комнаты в коммуналке, ее действительно предлагали. Но уезжать из дома Валентина Александровна боится.

"У нас ведь под полом бревна уже все прогнили. Пока топим, дом не упадет, это я из опыта жизни в деревне знаю. Стоит только прекратить обогревать помещение, все развалится за несколько месяцев. Куда в этом случае нам возвращаться?"