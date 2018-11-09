Путин намерен участвовать в реформировании обязательного соцстрахования

НОВО-ОГАРЕВО, 9 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился принять участие в работе по реформированию обязательного социального страхования, соответствующее предложение создать подобный орган глава Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаил Шмаков изложил в ходе рабочей встречи с главой государства.
Путин предложение принял, хотя и заметил, что это в большей степени сфера ответственности правительства. "Но я, разумеется, буду принимать в этом участие", — заверил Путин. Глава ФНП РФ при этом заметил, что на какое-то время президентский статус этого органа был бы полезен.
Шмаков также обратился к президенту с просьбой уделить особое внимание доведению до конца решений, принятых Конституционным судом о том, что в МРОТ не входят компенсационные и стимулирующие выплаты, а также о том, что тариф первого разряда на любой работе не может быть ниже уровня МРОТ.
"Есть такое решение, но сейчас правительством и министерством труда выпускаются разъяснения, в которых это опровергается и говорится о том, что тариф может быть ниже, а вот с компенсирующими и стимулирующими надбавками это не может быть ниже минимального размера оплаты труда, — сказал Шмаков. — Поэтому требуются определенные изменения в трудовой кодекс, и мы просили бы вас поддержать это решение".