Путин намерен участвовать в реформировании обязательного соцстрахования

НОВО-ОГАРЕВО, 9 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился принять участие в работе по реформированию обязательного социального страхования, соответствующее предложение создать подобный орган глава Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаил Шмаков изложил в ходе рабочей встречи с главой государства.

"Мы предложили бы создать, может быть, такой совет по реформированию обязательного социального страхования… под вашим патронатом, при президенте РФ, чтобы эти все межведомственные противоречия можно было бы проще разрешать", — сказал Шмаков, отметив, что в таком случае все участники этой работы стали бы выполнять ее с большим энтузиазмом.

Путин предложение принял, хотя и заметил, что это в большей степени сфера ответственности правительства. "Но я, разумеется, буду принимать в этом участие", — заверил Путин. Глава ФНП РФ при этом заметил, что на какое-то время президентский статус этого органа был бы полезен.

Шмаков обратил внимание президента на тот факт, что бюджетный кодекс не учитывает специфику "Фонда социального страхования". Он уточнил, что в настоящий момент существует возможность "разнести те вопросы, которые решает Фонд социального страхования по разным главам бюджетного кодекса и фактически получается, что государство может в бюджетных целях запускать руку в этот фонд". По мнению главы ФНП РФ, подобный набор межведомственных спорных вопросов довольно сложно решать.

Шмаков также обратился к президенту с просьбой уделить особое внимание доведению до конца решений, принятых Конституционным судом о том, что в МРОТ не входят компенсационные и стимулирующие выплаты, а также о том, что тариф первого разряда на любой работе не может быть ниже уровня МРОТ.

"Есть такое решение, но сейчас правительством и министерством труда выпускаются разъяснения, в которых это опровергается и говорится о том, что тариф может быть ниже, а вот с компенсирующими и стимулирующими надбавками это не может быть ниже минимального размера оплаты труда, — сказал Шмаков. — Поэтому требуются определенные изменения в трудовой кодекс, и мы просили бы вас поддержать это решение".