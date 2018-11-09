Аксенов поручил придать Симферополю столичный лоск

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил придать Симферополю столичный облик и лоск.

"Столица, в конце концов, надо статус придать, лоск столичный в хорошем смысле. Столица должна блестеть. Должен быть столичный облик, город должен быть комфортен для граждан, двигающийся по расписанию общественный транспорт, убранный. Другого варианта нет. Я уверен, что мы в столице порядок наведем", — сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.

Аксенов также гарантировал улучшение состояния дел в крымской столице.

Ранее Аксенов раскритиковал состояние дел с ремонтом дорог и уборкой в Симферополе, а также организацию работы сети общественного транспорта. Глава республики дал администрации две недели, чтобы переломить ситуацию, после чего обещал сделать оргвыводы. В пятницу Аксенов сообщил, что глава администрации города Игорь Лукашев подал в отставку. Кроме того, также рекомендовано уйти в отставку и всем заместителям главы администрации.

Координация работы городской власти переложена на профильных вице-премьеров и министров крымского правительства.

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