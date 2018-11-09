МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" была вынуждена отменить часть рейсов в Калининград и из него вчера и сегодня из-за технических неисправностей в воздушной гавани, сообщил РИА Новости представитель "Победы".

"По неизвестным для нас причинам на аэродроме Калининграда отключена система точного захода на посадку, и мы вынуждены отменять рейсы несмотря на то, что аэродром Калининграда сертифицирован по II категории ИКАО, все самолеты "Победы" оснащены лучшим и самым современным оборудованием для выполнения взлет-посадок в сложных метеоусловиях, а пилоты обладают высочайшей квалификацией, имеют все необходимые допуски и могут обеспечить абсолютную безопасность в сложных метеоусловиях", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя авиакомпании, вчера рейс Петербург-Калининград был вынужден вернуться в аэропорт вылета, рейс Калининград-Петербург, соответственно, отменился, так же случилось с рейсами из Москвы в Калининград и обратно. Сегодня под отмену попадают рейсы из Петербурга в Калининград и обратно, пояснил он.

"Победа" намерена взыскать все убытки, понесенные в результате отключенной системы точного захода на посадку", — также сообщил представитель перевозчика.