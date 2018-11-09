КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Татарстан планирует активизировать туристический поток с Казахстаном, в том числе с помощью проекта "Великий Волжский путь", сообщает пресс-служба президента российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу принимает участие в XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России", который проходит в Петропавловске с участием президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Во время посещения туристической выставки в рамках форума главами двух государств Минниханов презентовал им туристическую отрасль Татарстана.

"Рустам Минниханов напомнил, что между Казахстаном и Татарстаном подписаны соглашения о развитии проекта "Великий Волжский путь". Таким образом Татарстан рассчитывает активизировать двусторонний туристический поток между Казахстаном и Татарстаном. Проект "Великий Волжский путь" предполагает передвижение туристического потока из Казахстана в Оренбургскую область, Самару, Казань, Ульяновск, Йошкар-Олу, Чебоксары", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе посещения стенда Татарстана главами России и Казахстана Минниханов доложил также о развитии туристической отрасли республики в целом, о числе туристов, ожидаемых в регионе по итогам 2018 года. В частности, он отметил, что только за время проведения чемпионата мира по футболу Татарстан посетили более 300 тысяч туристов, объем услуг в сфере туризма за этот период составил 11,2 миллиарда рублей.

Глава республики также акцентировал внимание на развитии такого туристического объекта, как древний город Болгар, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Буквально на днях в Болгаре был открыт новый отель мирового уровня "Кул Гали". Минниханов обратился к президенту России с предложением посетить древний город Болгар и пригласить посетить его также президента Казахстана.

По данным госкомитета Татарстана по туризму, по итогам 2017 года турпоток в республику составил 3,1 миллиона человек, что на 7% больше показателя 2016 года. Объём оказанных услуг в сфере туризма без учёта смежных отраслей по итогам 2017 года превысил 13 миллиардов рублей, с учётом смежных отраслей (затраты на питание, транспорт, покупки) составил порядка 21 миллиарда рублей, что почти на 12% больше показателя 2016 года. По оценкам специалистов, в 2018 году в туристической сфере республики также ожидается рост основных показателей.

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