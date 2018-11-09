Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое телевещание

ТВЕРЬ, 9 ноя — РИА Новости. Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое телевизионное вещание, его запуск в регионе состоялся при участии главы Минкомсвязи Константина Носкова.

"Я, прежде всего, хочу поздравить зрителей Тверской области с тем, что регион стал первым регионом в стране, на всей территории которого вещает два сигнала цифрового качества", — заявил он в ходе церемонии подключения второго мультиплекса цифрового телевещания в Тверской области.

"Я обещаю, что к Новому году мы сделаем такой новогодний подарок всем жителям страны, все жители нашей необъятной родины до конца этого года будут иметь возможность смотреть двадцать телеканалов в цифровом качестве. Призываю всех настраиваться на цифровое телевидение", — добавил Носков.

В свою очередь, губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил всех участников за реализацию проекта. "Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь начинается новый этап развития цифрового телевидения на территории нашей огромной страны. Тверской регион всегда гостеприимен, открыт. Мы благодарны за новации, поддержку и развитие всех наших начинаний", — сказал Руденя.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул. Тверская область первой в России полностью перешла на цифровое телевизионное вещание.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

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