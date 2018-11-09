Две школы Тюменской области вошли в сотню лучших в России

ТЮМЕНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Две школы в Тюменской области стали золотыми медалистами конкурса "Сто лучших школ России", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Золотой медалью награждаются лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании и воспитании. Руководителям образовательных организаций вручили почетный знак "Директор года — 2018" и свидетельство "100 лучших директоров школ России-2018", — сказал собеседник агентства.

Организатором конкурса выступает Независимый общественный совет, в состав которого входят представители Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, думского комитета по науке и наукоемким технологиям, Союза директоров ссузов России, Национальной ассоциации директоров школ и учителей России, Международной академии качества и маркетинга.

По информации пресс-службы губернатора, в Тюменской области продолжается развитие сети общеобразовательных школ. В этом году открылась школа на 1200 мест в Тюмени и две новые школы в Ишимском и Тобольском районах. В ближайшие годы в области должны построить 31 новую школу взамен тех, что сейчас расположены в старых деревянных зданиях.

"В Тюменской области много по-настоящему увлеченных педагогов, опыт учителей со стажем успешно сочетается с новаторским духом молодежи. Нельзя не заметить, как меняются наши города и поселки. Все делается ради наших детей и вместе с ними. И система образования тоже должна меняться, согласно новым реалиям", — сказал глава региона Александр Моор.

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