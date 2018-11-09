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Общество

В московском метро запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс"

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗапуск тематического поезда метро Дальневосточный экспресс в электродепо Красная Пресня. 9 ноября 2018Запуск тематического поезда метро Дальневосточный экспресс в электродепо Красная Пресня. 9 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили по Кольцевой линии московского метрополитена в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Презентация нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова на станции метро Театральная
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В московском метро запустили тематический поезд к юбилею МХТ имени Чехова

"Это третий поезд, который посвящен теме Дальнего Востока. Я считаю, это хорошая традиция, и хотелось бы сказать большое спасибо тем, кто принимал участие в брендировании этого состава. Сегодня он будет ходить по Кольцевой линии, которая перевозит 600 тысяч пассажиров в сутки", — сказал начальник московского метрополитена Виктор Козловский на церемонии запуска метропоезда.

Запуск "Дальневосточного экспресса" приурочен к Дням Дальнего Востока в Москве, которые пройдут на Тверской площади с 3 по 9 декабря и с 13 по 15 декабря на Краснопресненской набережной.

"Мы хотим сказать всем, кто поедет на этом поезде, что Дальний Восток одно из замечательных мест нашей страны, что на Дальний Восток обязательно надо поехать. Что те люди, которые хотят трудиться, хотят начать там свой путь, им самое место в этом поезде", — сказал вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Новый тематический поезд метро Россия, устремленная в будущее в электродепо Красная Пресня. 7 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В московском метро запустили тематический поезд о России будущего

Он напомнил, что в ДФО созданы лучшие условия для инвестирования, что, по его мнению, подтверждает рост объема иностранных инвестиций – 30% от объема общероссийских инвестиций привлекаются именно на Дальний Восток.

"Дальневосточный экспресс" – интерактивный поезд, наполненный онлайн-контентом. Изображения в вагонах познакомят пассажиров с природой девяти дальневосточных регионов, разнообразием животного мира, гастрономическими и культурными особенностями, туристическим потенциалом. На стенах каждого из вагонов размещены QR-коды, переходя по которым пассажиры смогут получить дополнительную информацию о Дальнем Востоке, посмотреть видео и поучаствовать в конкурсе фотографий.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОнлайн-контент на стене вагона с QR-кодом с информацией о Дальнем Востоке во время запуска тематического поезда метро "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Красная Пресня". 9 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Онлайн-контент на стене вагона с QR-кодом с информацией о Дальнем Востоке во время запуска тематического поезда метро "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Красная Пресня". 9 ноября 2018

В поезде активно продвигаются сообщества "Дней Дальнего Востока" в основных социальных сетях – Facebook, VK, Instagram. Также объявлен конкурс фотографий с хештегом #Дальневосточный экспресс, и создан развлекательно-познавательный тест "Какой вы дальневосточник", ссылка на который ведет из каждого вагона.

Кроме того, один из 10 вагонов поезда "расскажет" пассажирам об учебе и работе в ДФО. В нем представлены актуальные вакансии в регионе с указанием зарплат, начиная от газосварщиков и заканчивая ихтиологами и специалистами других редких профессий. В этом же вагоне размещена информация о крупнейших дальневосточных вузах и востребованных специальностях.

Как уточнили в метрополитене, поезд будет следовать по Кольцевой линии столичной подземки 180 дней.

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