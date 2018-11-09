В 2018 году из МВД уволили 300 человек после жалоб граждан

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В 2018 году из МВД уволено 300 человек после жалоб на них граждан, из которых 65 за утрату доверия, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия-24".

"С начала года поступило 45 тысяч сигналов от наших граждан в отношении тех или иных предосудительных действий сотрудников правоохранительных органов внутренних дел, у нас в этом году уволено 300 человек, 65 — за утрату доверия", — сказал он.

По словам Колокольцева, уволенные сотрудники, например, "крышевали" наркодельцов. "Любой подобного рода факт для нас — чрезвычайное происшествие", — отметил глава ведомства.