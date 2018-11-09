Туман и морось продержатся в Москве до воскресенья

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Метеоусловия, способствующие появлению туманной дымки и мороси, продержатся в Москве до воскресенья, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Такая погода обусловлена малоподвижным атмосферным фронтом на фоне очень высокого атмосферного давления. Сегодня оно превышает норму на 7 миллиметров, в субботу оно превысит норму на 12 миллиметров. Такой атмосферный фронт как раз и создаёт условия, благоприятные для низкой облачности, мороси и тумана", — рассказал Синенков РИА Новости в пятницу.

По данным центра погоды, такие метеоусловия продержатся в столичном регионе до воскресенья.

"Уже в ночь на воскресенье на фоне повышения атмосферного давления осадки прекратятся, и в воскресенье мы ожидаем погоду с переменной облачностью, без осадков", — отметил синоптик.

Ранее сообщалось о похолодании в столице в выходные дни.