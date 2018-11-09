Туман и морось продержатся в Москве до воскресенья

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Метеоусловия, способствующие появлению туманной дымки и мороси, продержатся в Москве до воскресенья, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По данным центра погоды, такие метеоусловия продержатся в столичном регионе до воскресенья.
"Уже в ночь на воскресенье на фоне повышения атмосферного давления осадки прекратятся, и в воскресенье мы ожидаем погоду с переменной облачностью, без осадков", — отметил синоптик.
Ранее сообщалось о похолодании в столице в выходные дни.