МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В ближайшее время в России появится новая профессия — цифровой куратор, пишет "Российская газета".

По данным издания, новые специалисты будут помогать пожилым людям освоить работу с цифровыми ресурсами: разобраться с онлайн-платежами за коммунальные услуги, ведением документооборота в электронном виде и многим другим.

Для новой профессии уже разработан профессиональный стандарт. Над ним работали специалисты Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения на базе ВНИИ труда, а также Российского общества "Знание".

Площадки для обучения цифровых кураторов могут появиться уже в середине декабря, заявил глава совета по профквалификациям Юрий Герций.