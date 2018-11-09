Россияне положительно оценили работу полиции во время ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россияне положительно оценили работу полиции на массовых мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу, сообщается в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
На вопрос: "Как Вы оцениваете работу полиции на массовых мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу-2018?" 45% респондентов ответили "очень хорошо" и "хорошо". Никто из россиян не оценил работу полиции во время мундиаля как плохую или очень плохую. 49% опрошенных сказали, что ничего не знают о работе полиции во время чемпионата мира по футболу.
По мнению 83% респондентов, российские полицейские дружелюбно и с участием относились к иностранным гражданам, приехавшим в Россию на время проведения ЧМ-2018.