Россияне положительно оценили работу полиции во время ЧМ-2018 по футболу

Сотрудники правоохранительных органов во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 в Москве.

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россияне положительно оценили работу полиции на массовых мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу, сообщается в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Опрос проводился в октябре 2018 года. В нем принимали участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

На вопрос: "Как Вы оцениваете работу полиции на массовых мероприятиях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу-2018?" 45% респондентов ответили "очень хорошо" и "хорошо". Никто из россиян не оценил работу полиции во время мундиаля как плохую или очень плохую. 49% опрошенных сказали, что ничего не знают о работе полиции во время чемпионата мира по футболу.

По мнению 83% респондентов, российские полицейские дружелюбно и с участием относились к иностранным гражданам, приехавшим в Россию на время проведения ЧМ-2018.