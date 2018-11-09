В Приморье спасли медвежонка, которого держали в тесной клетке

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Департамент охотнадзора Приморья изъял у местных жителей маленького гималайского медвежонка, которого держали в тесной клетке, и поместил его в центр реабилитации тигров и других редких животных, сообщает межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр".

"Предыстория его неизвестна: то ли сиротка, то ли был намеренно заведен людьми, но люди, у которых он жил, доказывали, что его спасли, любили, кормили сгущенкой и прочим… Оказывая таким образом "медвежью услугу". Пока сложно говорить о его дальнейшей судьбе (медвежонок жил в ужасной маленькой клетке рядом с людьми). Его поместили в наш Центр реабилитации", — говорится в сообщении.

Медвежонок оказался молодой самкой этого года рождения. В ближайшее время специалисты центра будут наблюдать за ним. Так как до зимней спячки этих зверей осталось около месяца, то окончательное решение о возможности выпуска будет принято весной, после того, как в Центре оценят поведение медведя.

На сайте организации опубликованы фото медвежонка с места изъятия. На них видно, что зверя держали в тесной клетке во дворе частного дома, в ней же зверя и кормили.

Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан 19 сентября 2012 года. С этого времени здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались. Первая самка, Золушка, в декабре 2015 года зафиксирована с двумя тигрятами. А тигры Боря и Светлая, выпущенные в 2014 году, образовали пару, позже Светлая была зафиксирована с потомством. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы.