Россияне считают, что в стране нужна туристическая полиция

Сотрудники туристической полиции на занятиях по английскому языку. Архивное фото

Сотрудники туристической полиции на занятиях по английскому языку. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Три четверти россиян считают необходимым подразделение туристической полиции, сообщается в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Туристическая полиция — это специальное подразделение по охране общественного порядка, которое должно обеспечивать безопасность туристов и помогать им: консультировать, оперативно расследовать возможные происшествия.

На вопрос "туристическая полиция в нашей стране скорее нужна или не нужна" 75% респондентов ответили "скорее нужна".

Опрос проводился в октябре 2018 года. В опросе принимали участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.