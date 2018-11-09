Опрос показал уровень доверия россиян к полицейским

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В целом больше половины россиян (57%) доверяют полицейским, меньше всего из полицейских подразделений доверяют сотрудникам ГИБДД, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В задании "Оцените степень своего доверия или недоверия следующим подразделениям полиции" 53% опрошенных выбрали варианты ответов "полностью доверяю" и "скорее доверяю" в отношении ГИБДД, что стало самым низким показателем среди всех подразделений полиции.

Больше всего, по данным опроса, россияне доверяют полицейским на транспорте (65%), сотрудникам дежурной части (63%) и участковым инспекторам (61%). В целом уровень доверия россиян к сотрудникам полиции составил 57%.

Опрос проводился в октябре 2018 года. В опросе принимали участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.