Тверская область первой в России полностью перейдет на цифровое телевещание

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Тверская область 9 ноября первой в России полностью перейдет на цифровое телевизионное вещание: в Твери состоится торжественная церемония запуска второго мультиплекса.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, а также генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко.

Гостями церемонии станут руководители федеральных СМИ и известные телеведущие. Во время мероприятия пройдет телемост с передающими центрами в муниципальных образованиях региона, а также с жителями области, которые получили возможность смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве.

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают стопроцентный охват населения новым стандартом телевещания. В результате запуска второго мультиплекса все жители региона получают бесплатный доступ в высоком цифровом качестве к 20 телеканалам, среди которых — Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург — 5 канал, Россия — Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр — Москва, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ и 3 радиоканалам — "Вести ФМ", "Радио России", "Радио Маяк".

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул.