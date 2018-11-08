Чиновницу исключили из политсовета "Единой России" после слов о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, отстраненную от должности после заявления, что государство "ничего не должно" молодежи, исключили из политсовета свердловского регионального отделения партии "Единая Россия", сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер.

По данным пресс-службы, в четверг состоялась конференция свердловского регионального отделения партии, на которой обсуждался список делегатов на всероссийский съезд партии, который состоится в Москве 8 декабря, и ротация в составе регионального политсовета.

"Это уставная норма. Согласно уставу, у нас ежегодно состав регионального политсовета обновляется на 10%, что сегодня на конференции и было сделано. Из состава регионального политсовета выведена, в том числе, и Глацких Ольга Вячеславовна", – сказал собеседник агентства.

Неоднозначное заявление

Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. На записи женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно".

Глава департамента выразила мнение, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство об этом не просило. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание чиновницы некорректным и временно отстранил ее от поста на время проверки.

В среду СК сообщил, что проводит проверку возможного нецелевого расходования направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области 131 миллиона рублей департаментом, возглавляемым Глацких.