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Общество

Семье девочки, пострадавшей при ЧП в Керчи, выплатили еще 400 тысяч рублей

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (491)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи, где произошел взрыв. Архивное фотоАвтомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи, где произошел взрыв. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Пострадавшей от взрыва в Керченском политехническом колледже девочке произведена дополнительная выплата из федерального бюджета в размере 400 тысяч рублей, сообщила вице-премьер правительства республики Крым Алла Пашкунова.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Аксенов подаст в суд на СМИ, сообщившие о невыплате пострадавшей в Керчи

Власти Крыма 26 октября выплатили из бюджета региона 500 тысяч рублей девочке, пострадавшей во время стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Пострадавшим также положена материальная помощь из бюджета РФ, от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести увечья, которое фиксирует комиссия.

"Денежная выплата в размере 500 тысяч рублей из республиканского бюджета была зачислена на счет Натальи… 26 октября текущего года, сразу после того, как ее отец представил все необходимые в данном случае документы. Еще 400 тысяч рублей перечислены из федерального бюджета", — приводит слова Пашкуновой управление информполитики мининформа республики Крым.

"Мы никогда не ставили своей задачей углубляться в тонкости семейных отношений, а тем более, давать какие-то оценки, нам было важно, чтобы выделенные средства дошли до пострадавших вовремя и в полном объеме. Поэтому учитывались все обстоятельства в сложившейся ситуации. Оплачены перелет и проживание родственников пострадавших, в том числе, отца Натальи. Сейчас девочка проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве… Совет министров готов и впредь оказывать необходимую поддержку ей и всем пострадавшим. Желаем всем скорейшего выздоровления", – отметила Пашкунова.

Нападение на колледж в Керчи
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкВзрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 20 человек, пострадали еще более 50.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 20 человек, пострадали еще более 50.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкЖертвами трагедии стали подростки и преподаватели.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанк"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
© РИА Новости / Мария КрицкаяПерейти в фотобанкВозбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова у колледжа, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Мария Крицкая
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Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИдет поиск возможных организаторов теракта.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Идет поиск возможных организаторов теракта.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИх работу координирует Национальный антитеррористический комитет.Теракт в политехническом колледже в Керчи
© РИА Новости
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Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.Люди в очереди у центра переливания крови для её сдачи для пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости
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Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.
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По состоянию на 6 ноября 2018 года выплаты из федерального бюджета проведены четырем гражданам, здоровью которых причинен тяжкий вред, и четырем гражданам, которым причинен вред средней тяжести, по 400 тысяч рублей на пострадавшего на общую сумму 3,2 миллиона рублей, сообщили в минтруда региона. Всего в результате трагедии пострадали 52 человека, все они ранее получили по 500 тысяч рублей из средств республиканского бюджета на общую сумму 26 миллионов рублей.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать": прощание с погибшими в Керчи
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЦеремонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Церемонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРодственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Родственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСвященнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Священнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖители Керчи на церемонии прощания с погибшими.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жители Керчи на церемонии прощания с погибшими.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМедики помогали тем, кому требовалась помощь.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Медики помогали тем, кому требовалась помощь.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время церемонии прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБыла объявлена минута молчания.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Была объявлена минута молчания.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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После церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПрощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.
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