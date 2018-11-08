Семье девочки, пострадавшей при ЧП в Керчи, выплатили еще 400 тысяч рублей

Автомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи, где произошел взрыв. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи, где произошел взрыв. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Пострадавшей от взрыва в Керченском политехническом колледже девочке произведена дополнительная выплата из федерального бюджета в размере 400 тысяч рублей, сообщила вице-премьер правительства республики Крым Алла Пашкунова.

Власти Крыма 26 октября выплатили из бюджета региона 500 тысяч рублей девочке, пострадавшей во время стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Пострадавшим также положена материальная помощь из бюджета РФ, от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести увечья, которое фиксирует комиссия.

"Денежная выплата в размере 500 тысяч рублей из республиканского бюджета была зачислена на счет Натальи… 26 октября текущего года, сразу после того, как ее отец представил все необходимые в данном случае документы. Еще 400 тысяч рублей перечислены из федерального бюджета", — приводит слова Пашкуновой управление информполитики мининформа республики Крым.

"Мы никогда не ставили своей задачей углубляться в тонкости семейных отношений, а тем более, давать какие-то оценки, нам было важно, чтобы выделенные средства дошли до пострадавших вовремя и в полном объеме. Поэтому учитывались все обстоятельства в сложившейся ситуации. Оплачены перелет и проживание родственников пострадавших, в том числе, отца Натальи. Сейчас девочка проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве… Совет министров готов и впредь оказывать необходимую поддержку ей и всем пострадавшим. Желаем всем скорейшего выздоровления", – отметила Пашкунова.

По состоянию на 6 ноября 2018 года выплаты из федерального бюджета проведены четырем гражданам, здоровью которых причинен тяжкий вред, и четырем гражданам, которым причинен вред средней тяжести, по 400 тысяч рублей на пострадавшего на общую сумму 3,2 миллиона рублей, сообщили в минтруда региона. Всего в результате трагедии пострадали 52 человека, все они ранее получили по 500 тысяч рублей из средств республиканского бюджета на общую сумму 26 миллионов рублей.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.