Топилин прокомментировал данные Росстата о росте зарплат россиян

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Данные Росстата и ФНС по росту заработной платы в России сходятся, заявил РИА Новости глава Минтруда РФ Максим Топилин.

При этом он отметил, что равномерный рост зарплат в различных отраслях будет зависеть от экономического роста и от того, насколько работодатели на тех или иных предприятиях будут придерживаться общих тенденций.

Ранее Топилин, выступая на правительственном часе, рассказал, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами и в реальном, и в номинальном выражении. Позднее он пояснил, что опирался на данные Росстата. Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков заявил, что рост зарплат россиян, упомянутый Топилиным, выявлен Росстатом "за счет манипуляций с методиками".

"Росстат дополнительно посмотрел на этот вопрос с точки зрения поступлений взносов во внебюджетные фонды — в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, обратив внимание на данные, которые есть в Федеральной налоговой службе. Теперь налоговая служба администрирует взносы (в соцфонды из фонда оплаты труда — ред.), и данные по взносам тоже являются первоисточниками для этой информации", — рассказал Топилин.

"Поступления взносов — это административные данные, которые фиксируются налоговыми органами. Росстат, когда публикует свои данные о росте зарплат, на которые я опирался, — это отчетность предприятий. И эти данные сходятся. Всё вокруг где-то 11-12%", — добавил министр.

Он отметил, что очень заметный рост зарплат в бюджетных отраслях произошел в связи с исполнением "майских указов" 2012 года. "Это достаточно серьезный рост зарплат. Это рост зарплат во внебюджетном секторе. Эти данные нам позволяют надеяться, что мы будем исполнять задачи, которые поставлены президентом, по снижению уровня бедности", — подчеркнул глава Минтруда.

"Конечно же, каждый человек воспринимает такую информацию через призму своей заработной платы. Это означает, что перед нами стоят еще более амбициозные задачи. Мы должны обеспечить еще и более равномерный рост зарплаты. Это будет зависеть от экономического роста, от тех результатов, которые будут демонстрировать разные отрасли, насколько работодатели на тех или иных предприятиях будут придерживаться общих тенденций", — заключил Топилин.