МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ситуация с решением вопроса о доступе ФСБ к ключам шифрования мессенджера Telegram остается сложной из-за того, что его компания-собственник не готова оказывать содействие силовикам в борьбе с терроризмом, сообщил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.

"Если мы говорим о Telegram, то хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственниками компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом", — сказал Бортников в четверг по итогам прошедшего в Москве 17-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств – партнеров ФСБ.

Он напомнил, что компания-собственник Telegram ранее отказалась предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования, мотивируя это невозможностью нарушить права пользователей и пообещав самостоятельно "чистить" переписку в чатах. Вместе с тем, по данным самого Telegram, порядка пяти тысяч россиян из числа пользователей мессенджера совершили действия, указывающих на их принадлежность к террористическим структурам, отметил Бортников.

"Тогда возникает вопрос — дайте, пожалуйста, нам эту информацию (об этих лицах), чтобы мы ее учитывали. Не дают же, как это ни парадоксально", — сказал директор ФСБ.

"Нужно продолжать эту работу, находить консенсус и понимание той стороны, чтобы оказывать содействие в обеспечении безопасности", — добавил Бортников.

Что касается доступа к ключам шифрования других мессенджеров — WhatsApp и Viber, то, по словам Бортникова, "где-то есть возможность, где то ее нет".

Глава ФСБ отметил, что проблема использования террористами мессенджеров для координации своей деятельности обсуждалась на прошедшем совещании.

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров называл лукавством.