Хинштейн прокомментировал законопроект об охране школ Росгвардией

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Законопроект об охране всех российских школ сотрудниками Росгвардии нереализуем на практике и неэффективен, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александр Хинштейн, в прошлом советник директора Росгвардии.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал РИА Новости, что он подготовил законопроект, в котором предлагает передать полномочия по охране школ и вузов исключительно Росгвардии. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил РИА Новости, что ведомство не получало предложения по участию в разработке законопроекта, но готово обсуждать этот вопрос в любом формате.

"Оцениваю шансы этого законопроекта близкими к нулю. И дело даже не в том, что в задачи Росгвардии не входит охрана каждого объекта повышенной опасности, иначе тогда встает вопрос — почему только школы, почему без институтов, детских садов? Чтобы даже технически реализовать эту инициативу необходимо дополнительно еще 150 тысяч единиц личного состава. Я думаю, это нереализуемо и невозможно", — заявил РИА Новости Хинштейн.

По его словам, "популистскими лозунгами решить проблему охраны школ невозможно".

"Это простая арифметика: общее число школ и средних образовательных учреждений в стране не менее 50 тысяч. Следуя логике законопроекта, охранять их могут только полицейские подразделения — это вневедомственная охрана. Таких сотрудников у Росгвардии также около 50 тысяч", — рассказал депутат.

Таким образом, каждая школа потребует даже не одного, а трех сотрудников вневедомственной охраны, поскольку они должны трудиться посменно.

По мнению парламентария, решение проблемы обеспечения безопасности школ не в том, "чтобы поставить к каждому автоматчика, а в том, чтобы обеспечить эффективность работы негосударственной системы безопасности", а именно установить дополнительные требования к частным охранным организациям и ужесточить контроль за их деятельностью.

По словам Хинштейна, такие предложения вносились Росгвардией еще в 2017 году. Тогда правительству предлагалось изменить существующие распоряжения, которыми определяется порядок заключения госконтрактов на охрану образовательных учреждений.

"К сожалению, эта инициатива до настоящего времени поддержки не нашла", — заключил собеседник агентства.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области. В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Ранее министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова заявила, что письмо за подписью главы Крыма Сергея Аксенова с предложением передать Росгвардии полномочия по охране образовательных учреждений Крыма будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.