Проблему радикализации молодежи надо решать немедленно, заявил директор ФСБ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Проблему радикализации молодежи в России надо решать немедленно, ФСБ доложит руководству РФ свои предложения, заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.

"Это проблема, которая, я считаю, должна решаться незамедлительно. Свои предложения руководству страны мы обязательно доложим", — сказал он.

Бортников отметил, что носители различных радикальных идей из числа молодых людей объединяются в группы, цель которых — противодействие существующей власти методом вооруженной борьбы. Директор ФСБ отметил, что проявления такого молодежного радикализма, в частности, имели место в Хабаровске в 2017 году при нападении на управление ФСБ по Хабаровскому краю, а также в октябре нынешнего года — в Архангельске при нападении на управление ФСБ по Архангельской области.

"Это конфликт, который был с учетом с реализации нашей службой мер в отношении молодых людей, объединившихся в группы, тренировавшихся, использовавших оружие, взрывчатку", — сказал Бортников.

По словам директора ФСБ, очень много вопросов в сфере воспитания молодежи "накопилось за прошлый промежуток времени, когда практически мы упустили трудных подростков, трудную молодежь, которая попала под влияние отдельной группы лиц и стала исповедовать радикальные взгляды — и левые, и правые, а где-то и вперемешку".

Бортников указал, что иногда эти радикальные группировки начинают использовать и "исламский флаг". "Это такой "замес" — нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский. С этим надо что-то делать. Времени у нас нет", — добавил директор ФСБ.

Для решения этой проблемы должны активно работать не только силовики, но и органы власти, гражданское общество, школы, добавил Бортников.