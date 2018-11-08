ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Почтовые карточки с уникальным уральским "Губернаторским" изумрудом весом 1,6 килограмма выпущены по спецзаказу Почты России, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в очистном забое шахты на Малышевском руднике в Свердловской области был найден изумруд весом 1,6 килограмма. Его длина составляет 14 сантиметров, а ширина — семь сантиметров. За глубокий темно-зеленый цвет минерал отнесли по характеристикам к первому сорту (высшая категория), по прозрачности — ко второму. Изумруд был назван "Губернаторским". Рабочие, нашедшие изумруд, вместе получили 250 тысяч рублей премии. Стоимость изумруда составляет, по предварительным данным, более 4 миллионов рублей.

"Почтовые карточки в честь уникального изумруда "Губернаторский", найденного на месторождении в поселке Малышево Свердловской области, выпущены по специальному заказу Почты России тиражом в 1 тысячу экземпляров", — говорится в сообщении департамента.

На маркированной карточке из серии "Свердловская область" изумруд изображен на фоне шахты Мариинского прииска, где он был обнаружен в 2015 году. "Карточка с уральским изумрудом, несомненно, будет способствовать популяризации нашего региона и его природных богатств. В истории государственных знаков почтовой оплаты это первая почтовая продукция за последние полвека, посвященная знаменитым уральским самоцветам. Хотя в советское время эта тема использовалась часто. Самой знаменитой являлась серия почтовых марок от 1963 года под общим названием "Уральские самоцветы", — приводятся в сообщении слова директора макрорегиона "Урал" Почты России Дмитрия Киселева.

Почтовая карточка с литерой "В" поступит во все отделения почтовой связи после проведения специального гашения — процедуры, организуемой почтовым ведомством в честь выдающихся событий или памятных дат. Для этого мероприятия, которое пройдет в музее камнерезного и ювелирного искусства, был изготовлен специальный штемпель, уточняют власти.

Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов. Самый большой кристалл, найденный на этом месторождении до сегодняшнего дня, весил 1,2 килограмма и был оценен в 1,2 миллиона долларов. Он получил название "Президент" в честь Бориса Ельцина. Сейчас он находится в коллекции Гохрана.

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