МАГАДАН, 8 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Воспитатели детского сада в Магадане запретили детям приходить на новогодний утренник в костюмах персонажей иностранных мультфильмов, потому что это не соответствует сценарию праздника, пояснила РИА Новости заведующая детсадом №69 Юлия Богомолова.

Ранее мама одной из воспитанниц Юлия Рощина рассказала в соцсетях о том, что сотрудники детского сада заставляют детей надевать исключительно костюмы персонажей отечественных сказок и мультфильмов. Как сказано в распространенном ею объявлении, "персонажи современных зарубежных мультфильмов на утреннике в детском саду недопустимы".

"У нас просто сценарий праздника такой: девочки — куколки, а мальчики будут героями российских мультфильмов. Кроме того, мы просим не надевать маски, не хотелось бы, чтобы кому-то на празднике стало плохо из-за удушья. Но конечно, если ребенок придет в костюме Человека-паука, его никто не выгонит", — рассказала заведующая детским садом.

Историей заинтересовались в департаменте образования мэрии Магадана. Как рассказал РИА Новости представитель ведомства, воспитателям порекомендовали впредь быть менее категоричными и больше общаться с родителями, чтобы учитывалось мнение каждого из них.

"Ситуация исчерпана. Недовольная мама нашла общий язык с сотрудниками детского сада. Но тем не менее мы попросили их быть внимательнее к родителям и решать подобные вопросы сообща", — уточнил собеседник агентства.