Количество вовлеченных в спорт жителей Кубани в 2018 г увеличилось на 1,4%

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Количество жителей Краснодарского края, привлеченных к занятию спортом, за 9 месяцев 2018 года увеличилось на 1,4% — до 49,3%, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

"Одним из главных критериев эффективности, по мнению минспорта России, является число жителей, привлеченных к занятию физической культурой и спортом. И по этому показателю Краснодарский край занимает лидирующую позицию в Российской Федерации. Например, по итогам 2017 года в крае занимаются физической культурой и спортом 2,477 миллиона жителей края, что составляет 47,9% от общей численности населения края", — сказал замминистра.

Он добавил, что за 9 месяцев текущего года этот показатель увеличился до 49,3% — до 2,553 миллиона человек. "За такими высокими показателями кроется большая работа", — отметил собеседник.

Он также пояснил, что президент РФ ставит перед регионом "еще более амбициозные задачи". "Например, к 2024 году необходимо достигнуть показателя в 55% по числу жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это очень серьезная задача даже для нашего лидирующего региона.

Поэтому нам необходимо найти действенные механизмы, чтобы достичь поставленных задач", — заключил собеседник.

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