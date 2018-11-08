Замминистр спорта Кубани: "Наша задача - вовлечь в спорт 55% жителей"

Что позволяет Краснодарскому краю четвертый год подряд оставаться лучшим регионом в России по развитию физикультуры, какое количество жителей края сегодня регулярно занимается спортом и сколько еще планирется вовлечь в ближайшее время, каковы первые результаты эксперимента по введению самбо в качестве третьего урока физкультуры в школах и каков эффект от прошедшего чемпионата мира по футболу в крае — в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

— Кубань четвертый год подряд стала лучшим регионом в России по развитию физической культуры и спорта. Благодаря чему краю удается опережать другие регионы?

— Считаю, что по достоинству были оценены заслуги нашего региона. На Кубани развитие физической культуры и спорта, а также пропаганда здорового и активного образа жизни стали делом государственной важности. Поэтому четвертая победа нашего края во Всероссийском смотре-конкурсе представляется вполне логичной.

— Какие направления наиболее развиты в регионе? © РИА Новости / Максим Богодвид Названы самые здоровые регионы России

— Успех нашего лидерства заключается в том, что мы активно работаем сразу по всем направлениям развития физической культуры и спорта. Ведь итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы проводятся по целому ряду количественных и качественных показателей, в которых наш край несколько лет подряд показывает неплохие результаты.

В 2017 году Краснодарский край занял 1 место по развитию физической культуры и массового спорта, 1 место по адаптивной физической культуре и спорту, 4 место по спорту высших достижений, 8 место по подготовке спортивного резерва и 31 место по развитию материально-технической базы.

— Какое количество жителей региона занимаются спортом?

— Одним из главных критериев эффективности, по мнению Минспорта России, является число жителей, привлеченных к занятию физической культурой и спортом. И по этому показателю Краснодарский край занимает лидирующую позицию в Российской Федерации. Например, по итогам 2017 года в крае занимаются физической культурой и спортом 2,477 миллиона жителей края, что составляет 47,9% от общей численности населения края. За 9 месяцев 2018 года этот показатель увеличился до 49,3% — 2,553 миллиона человек. За такими высокими показателями кроется большая работа.

В крае создана эффективная система проведения комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, начиная с детского до пенсионного возраста, благодаря которой кубанские спортсмены добиваются выдающихся спортивных результатов в массовом спорте.

Один из слагаемых нашего успеха ещё и в том, что Краснодарский край — один из немногих регионов, сохранивших систему массовых физкультурно-спортивных соревнований ещё со времен Советского Союза. Это и Спартакиада учащихся Кубани, Спартакиада инвалидов, Спартакиада трудящихся и сельские спортивные игры, Всекубанские турниры на Кубок губернатора (по футболу, уличному баскетболу, плаванию, настольному теннису). Все эти соревнования позволяют привлекать к занятиям спортом детей, молодежь и взрослое население, учащихся, студентов и трудовые коллективы.

Например, сборная команда края вернулась с кубком за 2-е место с уже ставших традиционными Всероссийских сельских игр. По итогам Всероссийской Универсиады среди всех регионов страны Кубань стала серебряным призером, уступив только Москве. При этом, Кубанский университет физической культуры спорта и туризма был признан лучшим среди всех вузов Российской Федерации.

Другим важным столпом массовой работы являются спортивные клубы по месту жительства или учебы, которых в крае более тысячи. Ведь это не только место, где можно заняться спортом, именно спортивные клубы должны стать центрами подготовки наших граждан к последующему выполнению нормативов ГТО.

— Как проходит привлечение жителей края к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне"?

— По этому показателю край находится в числе лидеров, занимая второе место в Российской Федерации. В первом полугодии 2018 года Краснодарский край преодолел отметку в 500 тысяч жителей, зарегистрированных на сайте ГТО. В 2017 году количество протестированных в официальных центрах тестирования муниципальных образований Краснодарского края составило — 188 435 человек. Из них выполнили нормативы на бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия 77 157 человек, — около 41 % от принявших участие.

Кстати, по количеству проводимых соревнований в Краснодарском крае мы занимаем 3 место после Москвы и Казани. Благодаря развитой спортивной инфраструктуре нашему краю доверяют проведение крупных международных и российских соревнований.

Одним из основных наших приоритетов и ключевых критериев, при оценке нашей работы, является рост спортивного мастерства ведущих спортсменов края и обеспечение их подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях. За счет средств краевого бюджета за 9 месяцев 2018 года кубанские спортсмены приняли участие в 233 международных соревнованиях, 657 всероссийских соревнованиях, 84 межрегиональных соревнованиях и 261 тренировочных мероприятиях.

Спортсмены из всех 44 муниципальных образований края стабильно входят в составы сборных команд России по видам спорта. За период 9 месяцев 2018 года в состав сборной России по 78 видам спорта вошли 1345 спортсменов.

Кубанские спортсмены добивались выдающихся результатов на крупнейших международных и всероссийских соревнованиях. В 2017 году кубанцы завоевали на международных и всероссийских соревнованиях 2143 медалей, из которых 815 золотые медали, 616 серебряных и 712 бронзовых медалей. За 9 месяцев 2018 года спортсмены Кубани завоевали 1649 медалей по летним и зимним видам спорта на всероссийских и международных соревнованиях (613 золотых, 530 серебряных и 506 бронзовых медалей).

— Какие условия предлагает край для занятий спортом людям с ограниченными физическими возможностями, и какое количество жителей региона их использует?

— Одной из приоритетной задачей нашего министерства является привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. В этом разделе отрасли Кубань также занимает первое место в рейтинге 85 регионов страны. Сегодня на Кубани более 67 тысяч человек с ограниченными возможностями регулярно занимаются спортом. А это 16,2% от общей численности инвалидов.

С 2006 года на территории края возводятся 96 крупных спортивных объектов, в том числе универсальные спортивные комплексы, плавательные бассейны, специализированные спортивные базы и спортивные комплексы шаговой доступности. Все они строятся с учетом создания комфортных условий для инвалидов. В спортивные объекты, построенные ранее, вносятся изменения для обеспечения доступной среды инвалидам.

Следует отметить, что развитие спорта инвалидов в крае происходит достаточно активно. В городах и районах края работой с инвалидами занимаются физкультурно-спортивные клубы инвалидов, отделения детских спортивных школ, учреждения образования, социальной защиты, здравоохранения, а также общественные организации инвалидов.

Более 15 лет для всего края работает Центр паралимпийской подготовки, который ранее назывался кубанский физкультурно-спортивный клуб инвалидов. Главная цель центра — сделать физическую культуру и спорт в Краснодарском крае доступными для каждого человека с ограниченными возможностями.

Здесь можно заниматься многими видами спорта, которые выявляют и развивают способности ребенка-инвалида. Ведь он может быть талантливым наряду со своими здоровыми сверстниками. Различные медицинские, физические и психологические реабилитационные мероприятия улучшают качество жизни ребенка, способствуют его развитию и адаптации к жизни в обществе.

Кубанский центр паралимпийской подготовки уже взрастил множество высококлассных спортсменов, участников паралимпийских игр, сурдлимпийских игр и специальных игр. Ежегодно появляются новые виды спорта, которые мы начинаем культивировать в крае, повышаются результаты и на международной арене.

В 2017 году 12 кубанских спортсменов на XXIII летних Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне завоевали 18 наград: 6 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых. Широкая база адаптивного спорта в крае помогает растить спортсменов-паралимпийцев высокого международного уровня.

Министерство спорта России сейчас проводит активную работу по привлечению инвалидов к выполнению нормативов ГТО, естественно с определенными условностями. Кубань — один из пилотных проектов, апробирующих эту программу. Стоит отметить, что внедрение и реализация комплекса ГТО среди инвалидов дает новый, мощный импульс для привлечения лиц с ограниченными возможностями, прежде всего детей-инвалидов к занятиям физической культурой и спортом.

— Ранее краевые власти сообщили, что с 1 сентября 2018 года в 150 школах Краснодарского края в качестве третьего урока физкультуры вводятся занятия по самбо. Как проходит эксперимент? Какова его цель?

— По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева в 2018/2019 учебном году для школьников на Кубани продолжается реализация Всероссийского проекта "Самбо в школу".

С нового учебного года проект "Самбо в школу" проводится уже в 146 общеобразовательных организациях с количеством участников 27 355 человек. Это действительно масштабное нововведение.

Мы думаем над тем, чтобы самбо не просто появилось, а прижилось в школе и стало, возможно, любимым видом спорта молодежи. Ведь самбо — не просто вид единоборств, а целая система воспитания молодого поколения. Оно должно дать школьникам альтернативу интернета и социальных сетей. В конечном счете, это не только физическое, но и духовное здоровье.

Нужно сказать, что это интересно детям, а также есть поддержка со стороны родителей.

Основной вопрос касался подготовки кадров, он сейчас постепенно решается. 152 учителя физической культуры уже прошли курсы повышения квалификации на базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В целях укрепления материально технической базы 146 школ приобрели борцовские ковры.

Реализация проекта будет продолжена во всех 44-х муниципальных образованиях края в качестве третьего урока физкультуры для детей школьного возраста.

— Какой эффект вы наблюдаете в крае после прошедшего чемпионата мира по футболу?

— Безусловно, главным значимым событием уходящего года стало проведение чемпионата мира по футболу. Стадион "Фишт" принял шесть матчей чемпионата, а Краснодарский край стал домом для шести ведущих команд мира. За период чемпионата мира по футболу — с 14 июня по 15 июля 2018 года — стадион "Фишт" посетили более 265 тысяч болельщиков, из них около 65 тысяч — иностранных болельщиков. На матчах в Сочи было забито 19 мячей, плюс пенальти по итогу матча "Россия-Хорватия": 7 мячей. Но главный эффект ещё впереди.

Сегодня наследием мундиаля продолжает пользоваться подрастающее поколение. С 1 октября пять спортивных учреждений Кубани получили в безвозмездное пользование шесть тренировочных площадок, которые достались региону после чемпионата мира: в Анапе — спортивные школы N1 и N7, в Геленджике — спортивные школы "Спарта" и "Спартак", в Сочи — спортивная школа N10. Здесь будут заниматься юные футболисты, из которых, я уверен, вырастут новые мировые звезды.

Что касается стадиона "Фишт", то он стал домашней ареной для ФК "Сочи", который сегодня выступает в Первом дивизионе. Кроме того, футбольный клуб "Локомотив" изъявил желание заявить эту арену в качестве резервной в случае, если в Москве будет непогода. Мы готовы их там принять. К тому же это поле знакомо москвичам, они играли на нем в финале Кубка России и одержали победу над "Уралом" со счетом 2:0. Также на стадионе "Фишт" ведется подготовка по созданию музея, ведь у арены очень богатая история. Так что, футбол из Сочи не уходит.

— Какие основные задачи стоят на сегодняшний день перед Министерством спорта Краснодарского края?

— Каждый спортсмен знает, что трудно добиться победы, но ещё труднее удержаться на Олимпе, сохранить лидирующие позиции.

По многим показателям Краснодарский край превосходит цифры, определенные в федеральной Стратегии развития физической культуры и спорта России. Однако gрезидент России ставит перед нами еще более амбициозные задачи. Например, к 2024 году необходимо достигнуть показателя в 55% по числу жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это очень серьезная задача даже для нашего лидирующего региона. Поэтому нам необходимо найти действенные механизмы, чтобы достичь поставленных задач.

Безусловно, у нас есть ещё резервы для роста, в том числе и по совершенствованию материальной базы спорта. Здесь мы пока на 31 месте среди других субъектов страны.

С 2006 года на Кубани построено уже более 600 спортивных сооружений. Сегодня край проводит активную политику по строительству спортивных объектов для развития массового спорта среди всех групп населения. Это объекты шаговой доступности, такие как малобюджетные спортивные залы в сельских населенных пунктах и многофункциональные спортивно-игровые площадки по месту жительства и учебы. Губернатор края поставил задачу, чтобы в каждом сельском поселении был свой спортивный зал и многофункциональные спортивно-игровые площадки, где каждый желающий сможет заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

По поручению главы региона на строительство 20-ти новых малобюджетных спортивных комплексов выделены средства краевого бюджета — почти 350 миллионов рублей.

Из 20 комплексов 6 уже завершены и торжественно открыты в Тимашевском, Крымском, Успенском, Кавказском, Новокубанском районах и Армавире. На сегодняшний день завершается строительство спортивного комплекса в Славянском районе, ещё в 6 муниципальных образованиях строительство спортивных объектов находится в средней и высокой степени готовности. В 2019 году планируется выделить средства на строительство еще 20 малобюджетных залов.

Следует заметить, строятся они преимущественно для населения сельской местности, чтобы даже в отдаленных сельских территориях были свои центры спортивной жизни. Они позволят увеличить количество секций в спортивных школах и привлекут взрослое населения к занятиям физической культурой и спортом.

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