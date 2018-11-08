Погибших в Грозном саратовских полицейских наградили Орденами мужества

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Саратовские полицейские Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, погибшие при нападении боевиков на храм в Грозном, награждены Орденами мужества посмертно, сообщает МВД России.

Четверо боевиков 19 мая проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. При нападении были убиты двое полицейских из ГУМВД по Саратовской области, охранявших церковь, и один из прихожан, еще двое сотрудников полиции ранены. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации все четверо боевиков были уничтожены. Начальник областного главка МВД Николай Трифонов позднее сообщил РИА Новости, что старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, которые погибли во время командировки в Грозном, будут представлены к Орденам мужества посмертно.

"Двадцать девятого октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении этих полицейских Орденами мужества посмертно. Глава МВД России передал родственникам героев государственные награды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что награды в среду из рук главы МВД Владимира Колокольцева получили отцы Рахметова и Горскова.

Отец одного из погибших полицейских Юрий Горсков рассказал о подвиге своего сына. "Шел молебен, народу было много, детей много было, женщин много было там. Вот (Владимир Горсков — ред.) услышал этот хлопок, выстрел, выскочил, как понял, а тут уже стрельба пошла. Я думал, сын погиб в первые минуты, а оказывается, он додержался до прихода помощи", — сказал отец полицейского на видеозаписи, опубликованной МВД РФ.

Ранее имена Горскова и Рахметова выгравировали на мемориале "Землякам, погибшим в локальных войнах" в парке Победы на Соколовой горе в Саратове.