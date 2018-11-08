Диетолог прокомментировала меню саратовского депутата

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, продолжающий "диету" после спора с экс-министром региона, после окончания эксперимента наберет больше веса, чем потеряет за месяц, считает врач-диетолог клиники института питания РАМН, кандидат медицинских наук Елена Чедия.

Ранее сообщалось, что в рационе депутата содержатся в основном овощи — картофель, морковь, лук, а также яйца.

"Так питаться опасно. Он месяц посидит на диете, и вес у него вернется и увеличится. И к этому еще добавятся другие заболевания, которые связаны с дефицитом витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и железа", — рассказала РИА Новости Чедия.

Она пояснила, что в рационе обязательно должны быть белки, жиры и углеводы. А у саратовского депутата только углеводы. "Без белка жить невозможно, потому что это основной пластический материал — ферменты, гормоны, антитела, мышцы. То есть тот рацион, о котором он говорит, он абсолютно не пригоден для жизни", — отметила Чедия.

Тело человека состоит из мышц и жировой ткани, мышцы, по словам диетолога, — это единственный субстрат, который расходует энергию. Во время диеты, энергии не хватает, и организм расходует ее из мышц, соответственно мышечная масса уменьшается, уточнила Чедия.

"В результате, когда он снизил вес, то у него изменился состав тела, мышц стало мало, жир ушел, конечно, но и мышц стало меньше. А дальше он начинает нормально питаться, получает энергию, которая должна расходоваться, а субстрат, который ее расходует – мышцы — уменьшился, поэтому избыток энергии будет откладываться в жиры, он набирает вес. Для него это неизбежно",- резюмировала Чедия.

Ранее на YouTube появилось видео спора министра труда, занятости и миграции области Натальи Соколовой и депутата Бондаренко в здании областной думы о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. По словам Бондаренко, за первую неделю эксперимента он похудел более чем на два килограмма.