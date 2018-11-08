Синоптики предупредили москвичей о похолодании в выходные

Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского мира. Архивное фото

Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского мира. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Облачная погода с моросью ожидается в Москве в субботу, температура воздуха установится на уровне 3-5 градусов выше ноля, в воскресенье в городе чуть похолодает, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В пятницу и в субботу столичный регион останется под влиянием влажного и относительно теплого воздуха. Погода будет облачная, местами пройдут небольшие моросящие осадки, возможны туманы. В эти дни ночью 1-3 выше ноля, днем в пятницу 4-6 выше ноля, в субботу 3-5 градусов", — сообщили в центре погоды в четверг.

По данным "Фобос", в воскресенье на смену теплым и влажным воздушным массам с севера придет антициклон, наполненный более сухим и холодным воздухом: небо прояснится, осадки прекратятся, юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

"Ночью в воскресенье от 0 до минус 2 градусов, днем 1-3 градуса выше ноля. Заметно повысится атмосферное давление, оно будет существенно превышать норму. В воскресенье оно составит 768 миллиметров ртутного столба", — уточнил синоптик.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в столичном регионе в воскресенье, 11 ноября, приблизится к рекордно высоким значениям 1993 года.