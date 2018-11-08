В Госдуму внесли проект об охране школ Росгвардией

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому охраной образовательных организаций должны заниматься сотрудники Росгвардии, сообщает RT.
Депутат объяснил, что поправка в федеральный закон "О войсках национальной гвардии России" необходима, чтобы избежать участившихся нападений в образовательных заведениях. Вострецов подчеркнул, что системы безопасности оказались не готовы к нескольким трагическим инцидентам, произошедшим в этом году, а тяжелые последствия повлекли широкий политический и общественный резонанс.
"Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество", — добавил он.
После трагедии министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова предложила усилить охрану образовательных учреждений Крыма сотрудниками Росгвардии. Ее инициативу поддержала Уполномоченный по правам ребенка республики Ирина Клюева.