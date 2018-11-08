САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал РИА Новости, что за две недели "министерской диеты" похудел на четыре-пять килограммов, но продолжает эксперимент даже в командировке.

По словам Бондаренко, сейчас он находится в Абакане.

"Вторая неделя была значительно труднее, потому что в стандартных условиях гораздо легче готовить, закупать продукты. Я не взвешивался профессионально, как делал это первоначально, но в районе четырех-пяти килограммов я похудел к окончанию второй недели", — сказал он.

Депутат пояснил, что живет в Абакане не в гостинице, а на съемной квартире, где может готовить себе еду. "Сегодня у меня, например, на завтрак был омлет, но крайне маленькая порция, чем я, безусловно, не удовлетворен. На обед у меня будет суп, а на ужин — я пока не занимался этим вопросом, думаю, что-то тоже придумаю", — рассказал Бондаренко.

Он добавил, что на третью неделю закупил в Саратове продукты и с ними отправился в командировку. При этом ему удалось уложиться в недельный бюджет в 875 рублей.

"Там сложно не уложиться, когда ты в руках держишь определенную сумму — ты просто ее потратишь. Другой вопрос, смог ты купить что-то, не смог. Здесь вроде бы стандартная закупка была. Я покупал овощи — картофель, морковь, лук, покупал яйца", — отметил депутат, уточнив, что не покупал скоропортящиеся продукты, например молоко.

Бондаренко с 24 октября проводит эксперимент, чтобы выяснить, достаточно ли трех с половиной тысяч рублей, чтобы нормально питаться целый месяц. К этому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, заявившей, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне хватит "для минимальных физиологических потребностей". Слова Соколовой вызвали большой скандал, ее отправили в отставку, а Бондаренко сел на "министерскую диету".