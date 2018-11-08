МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность, за нарушение запрета в отношении военных предлагается применять дисциплинарные меры, а для контрактников — увольнение.

Разработчики проекта указали, что анализ деятельности Вооруженных сил Российской Федерации и других войск, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

В связи с этим законопроектом предлагается запретить военнослужащим размещать в средствах массовой информации и в интернете информацию, в том числе фото-, видеоматериалы и данные геолокации, о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте их дислокации.

Отмечается, что за нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ каждый военнослужащий, независимо от его должности и звания, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира. Одновременно с этим дополнительно в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, может быть применена мера по его досрочному увольнению с военной службы.

При этом предлагаемые нормы не распространяются на граждан, уволенных с военной службы.