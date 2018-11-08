В WWF объяснили, почему белые медведи начали охоту на оленей и мышей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Белые медведи начали охоту на суше на северных оленей и мышей из-за сокращения площадей морских льдов, вызванного изменением климата, заявил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию в Арктике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Стишов.

"Белые медведи вынуждены больше времени проводить на берегу: потихонечку приспосабливаются, уже начинают немного охотиться на копытных, подкрадываются к оленям, на острове Врангеля — к овцебыкам, начинают выкапывать грызунов. То, что раньше наблюдать бы не довелось, сегодня становится нормой жизни. Это вид с высокой приспособляемостью", – сказал Стишов.

По его словам, пока такие попытки выглядят смешно, так как хищники не достигли охотничьего мастерства, чтобы добыть северного оленя. Однако им уже удаётся охота на ослабших или молодых оленей.

Как пояснил эксперт, белые медведи привыкли охотиться со льда на морских млекопитающих, однако в последние годы море долго остаётся открытым. В этой связи хищникам приходится приспосабливаться к новым условиям, однако на численности это пока не сказалось.

"Что касается Чукотки, то пока нет свидетельств, что численность белых медведей сильно сократилась. Похоже, что они справляются, только меняют немножко образ жизни", – добавил Стишов.

Ранее также сообщалось, что около 20 белых медведей с детенышами бродят у села Рыркайпий на Чукотке в ожидании подхода льда и иногда "из любопытства" заходят в населенный пункт, в связи с чем жителям приходится отпугивать хищников. По мнению WWF, такое скопление медведей вызвано изменением климата — из-за отсутствия льда хищники не могут начать охоту на тюленей.

Белый медведь — самый крупный сухопутный хищник. Длина его тела составляет 1,6-3,3 метра, масса самцов — 400-500 килограммов (иногда до 750). Медведь превосходно плавает и ныряет, заплывает в открытое море на десятки километров, быстро передвигается по льду. Ведет одиночный образ жизни, но иногда встречаются группы из двух-пяти зверей. В России белый медведь постоянно обитает на пространстве от Земли Франца-Иосифа и Новой Земли до Чукотки. В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1957 года, этот вид занесен в Красную книгу.