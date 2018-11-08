МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Александр Чернышев. Просмотры клипов отечественных рэп-исполнителей на YouTube переваливают за десятки миллионов, на сцене постоянно появляются новые желающие "зачитать под бит" или уничтожить соперника острым словом на баттле. Такая популярность композиций, зачастую посвященных темной стороне жизни, не всем по душе. Некоторые видят в этом угрозу для молодых людей и пытаются обезопасить подрастающее поколение. РИА Новости разбиралось, кто и за что хочет запретить в России рэп и возможно ли это.

"Суицид, наркомания, сатанизм"

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в письме на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки от 1 ноября этого года попросил принять меры "по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и официальных концертов "рэперов" в России до момента нормализации ситуации в молодежной среде". Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий так поясняет свою позицию: "Многие музыкальные композиции, пользующиеся популярностью у молодежи, открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине. Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление как рэп, — тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан. Именно в среде рэп-музыки чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия".

Артисты критикуемого жанра с ним не согласны. "Это, мягко говоря, странная инициатива. Что именно хотят запретить? Стиль, форму самовыражения, музыкальное направление? Чтобы не допустить разложения общества, нужно не с музыкой бороться, а вкладываться, к примеру, в образование. Рэп — способ самовыражения, что и как люди хотят сказать, — их личное дело. В треках артисты говорят далеко не только о наркотиках, но и о дружбе, любви и многих правильных вещах. Ничего запретить в любом случае не получится, в Америке уже пытались. У нас есть огромный ресурс — интернет, а если и там начнут закручивать гайки, мы обойдем ограничения. В любом случае продолжим любимое дело, а депутаты пусть занимаются своим — тратят бюджет", — прокомментировал РИА Новости культовый российский рэпер под псевдонимом Птаха.

© Фото : Никита Мамонтов Птаха © Фото : Никита Мамонтов Птаха

Чтобы понять, может ли эта музыка нанести реальный вред людям, РИА Новости попросило эксперта-лингвиста проанализировать несколько треков, явно неоднозначных. Мы обсудили песню группы "Кровосток" "В бар" (лирический герой наносит телесные повреждения полицейскому), "Растворитель" Элджея (есть сравнение людей с мишенями, герой композиции выражает готовность убивать их за деньги), "Еще по колпачку" группы "Триагрутрика" (описаны ощущения от приема наркотиков).

"Во всех этих песнях нет призывов к насилию или употреблению запрещенных веществ, однако прослеживается положительное отношение к тому и другому. Нередко используется ненормативная лексика — вряд ли подросткам такая музыка пойдет на пользу. Она способна формировать некритичное отношение к насилию и наркотикам. При этом эмоциональность, присущая любому художественному тексту, и популярность исполнителей усиливают воздействие", — сообщила РИА Новости эксперт-лингвист.

Она считает, что нужно говорить не о запрете концертов, а о контроле распространения музыки среди несовершеннолетних и установлении возрастных ограничений на мероприятиях, где исполняются подобные вещи.

Схожая позиция у рэпера Басты: "У меня есть проект "Ноггано", где используется ненормативная лексика, на афишах указывается возрастное ограничение. Мы следим за этим очень четко: если родители приводят на концерт своих детей, то это вопросы к родителям, а не к детям".

Баста отметил, что "взрослые где-то перекладывают ответственность за воспитание подростков с себя самих на музыкантов". "Так или иначе, мы не способны избежать влияния внешнего мира на наших детей. Если в стране что-то не так, об этом поют музыканты. Значит, о чем-то стоит задуматься", — пояснил РИА Новости артист, чьи концерты проходят с аншлагом.

"На улице опаснее"

Из письма законодателя генпрокурору РФ также следует, что самое мрачное проявление рэп-культуры — баттлы. "Такие собрания, как правило, становятся площадками для конфликтов, драк, распространения наркотиков и запрещенных законом предметов. Часто такие встречи проходят нелегально. Итогом этих встреч становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершивших неправильный выбор в своих "музыкальных" вкусах", — возмущается Петров.

Непосредственные участники словесных дуэлей описывают их иначе. "Гораздо опаснее прогуляться по улице, чем посетить рэп-баттл. Помимо охраны, которая следит за порядком и в случае чего выведет неадекватных людей, есть еще и такой фактор: сама публика вышколена годами организаторской работой. Никто ничего плохого делать не будет, — все понимают степень ответственности за успех мероприятия. Я не раз участвовал в баттлах и заряжался лишь положительными эмоциями. Наркотиков там никто не продает, люди приходят не за ними, а на шоу. Сейчас рэп — главный музыкальный жанр в мире, вот на него и накинулись. Так или иначе, запреты никуда не приведут. Так же, как когда-то было с борьбой против рока в Советском Союзе: СССР рухнул, рок остался", — поделился мнением с корреспондентом РИА Новости опытный баттл-рэпер под псевдонимом Booker.

Понятно, что все артисты этого жанра не согласны с позицией Петрова. Однако его идею не разделяют и некоторые коллеги. "Любая музыка — это творчество, оно неизбежно связано с вольностью. По такому же сценарию можно прийти к запрету стихов Есенина или Маяковского или запретить целое литературное направление, к примеру, футуризм. Нельзя оценивать искусство с позиции псевдоморализаторства, иначе придется запретить большинство классиков. Кому-то кажется, что в рэпе присутствует что-то запретное, но включите телевизор: на ток-шоу похабщины куда больше", — прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

"Не вживую, так онлайн"

С чего вдруг парламентарий из Ленобласти озаботился рэпом? Можно только догадываться. Не исключено, что его инициатива связана с ситуацией в Нижнем Новгороде: в конце сентября родители направили обращение детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, в Роспотребнадзор и региональные Министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей. В список попали Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие.

Прокуратура Нижегородской области провела проверку. "С октября по декабрь 2018 года запланирован ряд выступлений исполнителей, популярных в молодежной среде. Согласно рекламным материалам, размещенным в открытом доступе, они предназначены для лиц старше 12 либо 16 лет.

Фактически же композиции содержат нецензурную брань и иную запрещенную для распространения среди детей информацию. В том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу жизни и здоровью — их собственному либо окружающих", — сообщается на сайте ведомства.

В отношении организаторов концертов возбуждены административные дела. Одному из них объявили предупреждение о недопустимости нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В ходе прокурорской проверки концерты пяти артистов попросту отменили.

© Фото : из личного архива Ганвеста Ганвест © Фото : из личного архива Ганвеста Ганвест

РИА Новости связалось с одним из исполнителей, чей концерт в Нижнем Новгороде не состоялся. "Конечно, обидно, что не удалось выступить. Но ничего: в соседних городах мои концерты пройдут, и те, кто по-настоящему ждал живого выступления, приедут и туда — таких немало. Я и сам раньше готов был отправиться даже в другую страну, чтобы насладиться творчеством любимых артистов", — признался РИА Новости рэпер Ганвест.

Он уверен, что запрещать рэп-концерты абсолютно бесполезно: "Люди делали и будут делать музыку. Не дадут выступать вживую — проведем онлайн-концерт. Карательные меры не выход, лучше бы вводили мораторий на продажу сигарет или алкоголя, занимались бы воспитанием детей. Тогда у них будет своя голова на плечах, и никакая пропаганда не заставит их встать на кривую дорожку. Но у меня ее и нет — мои песни о любви. Вслушайтесь в трек "Никотин": я лишь сравнил привязанность к любимой с табачной или наркотической зависимостью, не более. Я никого ни к чему вовсе не призывал".