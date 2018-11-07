Российские фармкомпании хотят отказаться от сказочных докторов в рекламе

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Крупнейшие фармацевтические ассоциации России, членами которых являются около 100 крупнейших российских и международных компаний, подписали документ, содержащий рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарств.

Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, содержит 11 разделов и включает в себя, например, перечень слов и выражений, применение которых недопустимо в рекламе лекарств. Так, вместо слов, гарантирующих эффективность препарата – "избавит", "восстановит", "победит", "излечит" – предлагается использовать более нейтральные глаголы — "лечит", "восстанавливает", "борется", "воздействует".

Лечебные свойства рекламируемых медикаментов, согласно рекомендациям, должны быть подтверждены инструкцией по применению, стандартами медицинской помощи или другими документами, утвержденными Минздравом.

"В рекламу не следует включать какие-либо отсылки к образу врача или фармацевта, будь то словесные или изобразительные, основанные на реалистичном изображении образа или на его условном изображении, например, средствами живописи или мультипликации, в том числе в образе сказочного героя", — говорится в документе.

Рекомендации также предлагают избегать предположений о наличии заболеваний без перечисления его симптомов (например, "У вас простуда"). При этом допустимо указывать симптомы, соответствующие инструкциям по применению: "при кашле …" или "чтобы снять заложенность в носу …". Кроме того, уточняющая информация в сносках не должна идти вразрез с основным смыслом рекламного сообщения.

Рекомендации были разработаны на основе анализа практики ФАС и судов по вопросам применения закона о рекламе. Документ подготовили Ассоциация международных фармацевтических производителей, АЕБ, Ассоциация российских фармацевтических производителей и Союз профессиональных фарморганизаций, а также Ассоциация коммуникационных агентств России и Международная конфедерация обществ потребителей. Предполагается, что рекомендации позволят избежать ошибок при подготовке рекламы, а также снизят количество судебных разбирательств.