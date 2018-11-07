МЧС предложило изменить надзор на объектах с массовым пребыванием людей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. МЧС России предлагает максимально упростить процедуру надзорных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в крупных торговых центрах, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

"Для нас первоочередной задачей является упрощение процедуры надзорных мероприятий по объектам с массовым пребыванием людей, упростить процедуру планирования проверок и позволить инспектору, если он включил в план проведения проверок торговый центр, в комплексе проверить все здание, вне зависимости, какое количество арендаторов туда вселилось, поменялся собственник или нет", — сказал собеседник агентства.

Еникеев отметил, что только после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" люди узнали о том, что лифты должны приходить на первый этаж, что система дымоудаления должна включиться, а вентиляция должна остановиться. Мало кто знает, что такое огнезадерживающие клапаны, добавил он.

"Для меня идеальный вариант, чтобы собственник сам был заинтересован в проверке", — подчеркнул Еникеев.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 15 человек. Среди них — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.