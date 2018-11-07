ВЦИОМ: почти 50% россиян уверены, что Россия выиграла Первую мировую войну

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия выиграла Первую мировую войну, считают 49% россиян, 33% выразили мнение о проигрыше, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос приурочен к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Сегодня все больше наших соотечественников придерживаются мнения, что Россия выиграла Первую мировую войну — так считают 49% респондентов, в то время как четыре года назад этот ответ выбрали только 34% опрошенных.

По данным ВЦИОМ, 51% опрошенных считают, что Россия победила бы в войне, если бы не произошла революция четыре года назад такую точку зрения разделяли 40% респондентов.

Число сторонников мнения о том, что Россия не победила бы в Первой мировой войне, даже если бы революция не произошла, сократилось до 22% (с 27% в 2014 году).

Количество сторонников необходимости участия России в Первой мировой (42%) сегодня перевешивает число противников (36%). Четыре года назад соотношение было обратным: 30% респондентов высказывались за необходимость участия, а 42% — против.

В качестве причин вступления России в Первую мировую войну респонденты чаще всего называют обязательства страны перед союзниками (11%), необходимость обороны (9%), провокацию (6%), отсутствие другого выхода (4%).

В топ наиболее известных у россиян событий Первой мировой войны вошли Брусиловский прорыв (10%), использование химического оружия, атака "мертвецов" при обороне крепости Осовец (6%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 ноября. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, опрошено 1600 респондентов.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).

Страны-участницы войны разделились на два противоборствующих лагеря: Четверной союз: Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство; Антанта: Российская империя, Французская республика, Британская империя.

Революционные события 1917-го уничтожили Российскую империю, а пришедшие к власти большевики вышли из войны, заключив с Германией Брестский мир.

Одиннадцатого ноября отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны. В этот день в 1918 году в Компьенском лесу командующий войсками Антанты французский маршал Фердинанд Фош и английский адмирал Росслин Уимисс подписали перемирие с главой немецкой делегации генерал-майором Детлофом фон Винтерфельдом.