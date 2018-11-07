ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

ВЦИОМ: почти 50% россиян уверены, что Россия выиграла Первую мировую войну

Сюжет:
"Общественные мнения" (428)
(обновлено: 18:58 07.11.2018)
0241
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМонумент на Поклонной горе героям, павшим в годы Первой мировой войны. Архивное фотоМонумент на Поклонной горе героям, павшим в годы Первой мировой войны. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия выиграла Первую мировую войну, считают 49% россиян, 33% выразили мнение о проигрыше, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Первая мировая война и ее последствия для Российской империи. Архивные кадры
© РИА Новости
В России завершают создание архива данных об участниках Первой мировой
Опрос приурочен к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Сегодня все больше наших соотечественников придерживаются мнения, что Россия выиграла Первую мировую войну — так считают 49% респондентов, в то время как четыре года назад этот ответ выбрали только 34% опрошенных.

По данным ВЦИОМ, 51% опрошенных считают, что Россия победила бы в войне, если бы не произошла революция четыре года назад такую точку зрения разделяли 40% респондентов.

Число сторонников мнения о том, что Россия не победила бы в Первой мировой войне, даже если бы революция не произошла, сократилось до 22% (с 27% в 2014 году).

Количество сторонников необходимости участия России в Первой мировой (42%) сегодня перевешивает число противников (36%). Четыре года назад соотношение было обратным: 30% респондентов высказывались за необходимость участия, а 42% — против.

Могильные кресты на мемориальном кладбище в местечке Шестр, где захоронены более 200 россиян, во время церемонии закладки короба с капсулами в монумент с останками военнослужащих, павших в боях Первой Мировой войны. 3 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Во Франции отметили столетие окончания Первой Мировой
В качестве причин вступления России в Первую мировую войну респонденты чаще всего называют обязательства страны перед союзниками (11%), необходимость обороны (9%), провокацию (6%), отсутствие другого выхода (4%).

В топ наиболее известных у россиян событий Первой мировой войны вошли Брусиловский прорыв (10%), использование химического оружия, атака "мертвецов" при обороне крепости Осовец (6%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 ноября. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, опрошено 1600 респондентов.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).

Солдаты и ополченцы у Смольного в октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Октябрьская революция 1917 года
Страны-участницы войны разделились на два противоборствующих лагеря: Четверной союз: Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство; Антанта: Российская империя, Французская республика, Британская империя.

Революционные события 1917-го уничтожили Российскую империю, а пришедшие к власти большевики вышли из войны, заключив с Германией Брестский мир.

Одиннадцатого ноября отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны. В этот день в 1918 году в Компьенском лесу командующий войсками Антанты французский маршал Фердинанд Фош и английский адмирал Росслин Уимисс подписали перемирие с главой немецкой делегации генерал-майором Детлофом фон Винтерфельдом.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена