Минздрав подготовил проект закона о запрете призывов к отказу от вакцинации

Медицинский работник готовится к вакцинации против гриппа. Архивное фото

Медицинский работник готовится к вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Проект федерального закона, устанавливающий запрет на распространение информации с призывом к отказу от вакцинации подготовлен Министерством здравоохранения России и в настоящий момент дорабатывается, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав обсуждает разработку законопроекта, предусматривающего привлечение к ответственности за призывы к отказу от вакцинации.

"Минздравом России подготовлен проект федерального закона, который устанавливает запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации. В настоящее время проект федерального закона дорабатывается, поэтому комментарии пока преждевременны", — говорится в сообщении.