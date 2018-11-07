СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева обратилась в прокуратуру с просьбой проверить студента Керченского политехнического колледжа, состоящего в одной из групп в интернете, пропагандирующей антиобщественное поведение.

"Студент состоял в одной из групп. Мои коллеги из центрального округа его нашли. Он обозначился как житель города Керчи, потом мы выяснили, что он ученик этого колледжа. Сейчас прокуратура будет выяснять, это его игра какая-то или его идеология", — сказала РИА Новости Клюева.

По ее словам, молодой человек состоял в группе, которая пропагандирует жесткое отношение к своим сверстникам, а также к людям, которые имеют определенные физические особенности.

"Эта группа пропагандирует антиобщественное поведение. Там открыто выступают с такими лозунгами и девизами", — пояснила омбудсмен.

Она подчеркнула, что собранные материалы переданы для проведения проверки в республиканскую прокуратуру.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Поогиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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